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Espreso.tvОбществоГлавный террорист "ЛНР" Пасечник приказал "переименовать" Луганск в Ворошиловград

Главный террорист "ЛНР" Пасечник приказал "переименовать" Луганск в Ворошиловград


фото: korrespondent
Глава террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник решил вернуть прежнее название Луганска - "Ворошиловград", наименование будет использоваться вместе с нынешним на мероприятиях, приуроченных к памятным датам, связанных со Второй мировой войной

Об этом говорится в "указе" от 16 апреля.

По приказу Пасечника "Ворошиловград" будет "символом" и это название будет использоваться так же, как название Луганск во время массовых мероприятий, посвященных Второй мировой войне.

Также Пасечник приказал устроить информационные кампании "в поддержку и популяризацию Ворошиловграда".

Справка: Ворошиловград - название Луганска в 1935-1958 и 1970-1990 годах. Назван в честь Климента Ворошилова - маршала СССР, который подписывал расстрельные списки во время сталинских репрессий. Подпись Ворошилова присутствует на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 тыс. Человек.

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