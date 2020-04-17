Фонд госимущества заявил о рейдерском захвате стратегического госпредприятия ОГХК

17 апреля, 2020, 13:13

В Фонде госимущества сообщили о рейдерском захвате государственного предприятия Объединенная горно-химическая компания

Об этом сообщает ФГИ в Facebook.

"Сейчас происходит рейдерский захват государственного предприятия Объединенная горно-химическая компания!" - говорится в сообщении.

В комментарии hromadske , заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Украины Николай Ганич сказал, что сейчас главный офис государственного предприятия захватили бывшие менеджеры этой компании, которых Фонд госимущества уволили в связи с информацией о коррупции. Однако это решение Фонда государственного имущества обжаловали в суде.

"Сейчас, прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса Объединенной горно-химической компании, не допуская к управлению новоназначенных менеджеров", - сообщил Ганич.

По его словам, в офис госпредприятия прибыли представители Фонда государственного имущества. Они также обратились в правоохранительные органы, чтобы те предоставили правовую оценку действиям бывшего руководства Объединенной горно-химической компании.

Решение суда, отменяющее решение об увольнении бывшего менеджмента этого государственного предприятия, Фонд государственного имущества планирует обжаловать. Там отмечают, что это решение суд принял накануне, 16 апреля.

Объединенная горно-химическая компания - это государственное стратегическое предприятие, осуществляющее добычу титановой руды. Компанию внесли в перечень большой приватизации и готовили к продаже частным инвесторам в 2020 году (из-за карантина дату приватизации перенесли на более поздний период).

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