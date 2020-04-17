Facebook будет предупреждать о фейковой информации о коронавирусе
17 апреля, 2020, 11:08
Facebook будет сообщать пользователям, когда они взаимодействовать с недостоверной информацией о коронавирусе
Об этом сообщает Радио Свобода.
Когда люди будут ставить "лайк", делиться или комментировать недостоверные сообщения о коронавирусе, сеть будет посылать пользователям ссылки на раздел сайта Всемирной организации здравоохранения, посвященный фейкам о болезни.
Нововведение начнет действовать в ближайшие недели.
- Напомним, 8 апреля одно из информационных изданий опубликовало материал с адресами якобы больных коронавирусом киевлян и утверждало, что эти данные получило от "источников в медицинских кругах".
- Впоследствии, в Службе безопасности Украины заявили, что информация издания, в которой приведены адреса домов в Киеве, где якобы обнаружены больные коронавирусом, - очередной фейк.
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