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Espreso.tvОбществоFacebook будет предупреждать о фейковой информации о коронавирусе

Facebook будет предупреждать о фейковой информации о коронавирусе

Facebook будет сообщать пользователям, когда они взаимодействовать с недостоверной информацией о коронавирусе

Об этом сообщает Радио Свобода.

Когда люди будут ставить "лайк", делиться или комментировать недостоверные сообщения о коронавирусе, сеть будет посылать пользователям ссылки на раздел сайта Всемирной организации здравоохранения, посвященный фейкам о болезни.

Нововведение начнет действовать в ближайшие недели.

  • Напомним, 8 апреля одно из информационных изданий опубликовало материал с адресами якобы больных коронавирусом киевлян и утверждало, что эти данные получило от "источников в медицинских кругах".
  • Впоследствии, в Службе безопасности Украины заявили, что информация издания, в которой приведены адреса домов в Киеве, где якобы обнаружены больные коронавирусом, - очередной фейк.
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