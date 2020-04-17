Ежегодное послание Зеленского в Раду будет готовить Ермак
17 апреля, 2020, 20:14
Владимир Зеленский утвердил руководителя ОПУ Андрея Ермака главой рабочей группы по подготовке ежегодного Послания к ВР о внутреннем и внешнем положении Украины
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента Украины.
"Утвердить в составе рабочей группы по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины (далее - рабочая группа) Ермака Андрея Борисовича - Руководителя Офиса Президента Украины, назначив его руководителем рабочей группы и возложив на него руководство подготовкой проекта ", - отмечается в документе.
В том же документе говорится об исключении Андрея Богдана с робочей группы по подготовке послания.
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