Ежегодное послание Зеленского в Раду будет готовить Ермак

17 апреля, 2020, 20:14

Владимир Зеленский утвердил руководителя ОПУ Андрея Ермака главой рабочей группы по подготовке ежегодного Послания к ВР о внутреннем и внешнем положении Украины

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента Украины.

"Утвердить в составе рабочей группы по подготовке проекта ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины (далее - рабочая группа) Ермака Андрея Борисовича - Руководителя Офиса Президента Украины, назначив его руководителем рабочей группы и возложив на него руководство подготовкой проекта ", - отмечается в документе.

В том же документе говорится об исключении Андрея Богдана с робочей группы по подготовке послания.

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