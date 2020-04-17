Эффект от кризиса из-за коронавируса будет ощущаться еще до 2025 года, - МВФ

17 апреля, 2020, 10:08

Согласно оптимистическому сценарию МВФ, падение мировой экономики в 2020 году будет 3%, а уже в 2021 - рост восстановится до 5,8%

Об этом заявил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован на вебинаре Deloitte.

"По базовому сценарию Фонд предполагает, что не только принятые правительствами стран меры по сдерживанию эпидемии окажутся удачными, но также и усилия по предотвращению широкомасштабных банкротств компаний. Что не будет долговременной потери рабочих мест и масштабных проблем финсектора, в том числе большого количества проблемных кредитов ", - сказал он.

По его словам, вряд ли все верят, что все так и будет, а меры правительств стран мира будут эффективными.

"В случае, если все это произойдет в 2020 году, МВФ прогнозирует глобальный рост экономики в 2021 в размере 5,8%. Для многих стран это восстановление будет лишь частичным. Так что будет неполное восстановление в 2021 году, совокупные потери мирового ВВП за 2020-2021 годы от пандемии могут составить около 9 трлн долларов. $9 трлн - это больше, чем экономики Японии и ФРГ вместе взятые ", - подчеркнул Рашкован.

"Руководство МВФ сказал, что эффект кризиса будет ощущаться до 2025 года, не меньше. И это все по базовому сценарию. При менее оптимистичном сценарии - если пандемию не удастся сдержать во 2-м полугодии 2020 года - глобальная экономика может снизиться на 6%. А в случае перехода шока от пандемии на 2021, падение экономики может достичь еще 8%", - подчеркнул он.