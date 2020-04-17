Для выхода из кризиса страной должны управлять профессионалы, - дискуссия Киевского форума по безопасности

17 апреля, 2020, 20:28

С наименьшими потерями выйти из сложившегося медицинского и экономического кризиса смогут только те страны, которыми руководят профессиональные политики и управленцы

Об этом говорили участники онлайн дискуссии Киевского форума: "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?", Пишет сайт форума.

Начиная разговор, модератор дискуссии, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский отметил, что безопасность - это не только военный и политический аспект: "Основа безопасности - это люди и ценности. В 2014 году с появилась новая Украины. У нас была надежда на новую Украину, как надежда на людей и ценности. Нация дала отпор врагу, украинское правительство сделало невозможное - спасло страну от дефолта и не допустило экономического коллапса. Мир увидел украинскую борьбу и поддержал ее ".

Зато Украина образца 2020 значительной степени отличается от нее, убежден Даниил Лубкивский. "Какие общественные травмы и болезни привели к изменению? К тому, что на смену новой Украины появилась фальшивая, инфантильная, неграмотная, мещанская противоположность", - сказал он, призвав участников разговора к дискуссии.

Журналист и публицист Виталий Портников отметил: "Для меня в принципе все то, что происходит в мире, и в Украине сегодня - это в некотором роде можно назвать крахом популизма и такими предсмертными судорогами, в которых этот популизм пытается найти себе место в этой новой реальности ". В то же время, по его мнению, популистская эпоха не продлится долго: "Когда страна оказывается перед серьезным вызовом, не остается ничего, кроме как выбрать профессиональное управление, согласиться с профессиональным управлением".

Виталий Портников обратил внимание на взаимосвязь между тем, как развивается пандемия в мире, и тем, насколько профессионально работают правительства стран. В качестве положительного примера он привел Германию, которая сейчас демонстрирует успехи в сдерживании пандемии.

Журналист отметил, что для успешного руководства государством Украина также нужен опыт и профессионализм. "Я хочу напомнить, что когда мы утверждали правительство первое послемайданное 2014 года, господин Яценюк, который был тогда избран премьер-министром, однозначно сказал, что это правительство камикадзе. Потому что было ясно, что люди, которые войдут в состав этого правительство, не сохранят репутацию, рейтинги, возможно, потому что они будут вынуждены принимать очень серьезные и болезненные решения, мучительные для граждан ".

"Сейчас мы видим, что многие люди отказываются участвовать в правительственной деятельности. Именно потому, что, во-первых, не хотят нести ответственность, а, во-вторых, не верят в то, что руководство страны способно поддержать таких людей. Это еще одна огромная проблема. Неготовность президента Украины брать ответственность за тех же министров и руководителей, которых он сам рекомендует на определенные должности ", - сказал Виталий Портников.

"Просто надо убрать руки и не нажимать кнопки. И найти команду профессионалов, которая выведет Украину из этого крутого пике. А потом возвращаться к своей настоящей телевизионной деятельности и на экранах телевизоров рассказывать, как весело и интересно мы из этого пике выходили. Вот каким я вижу выход для президента и вот каким я вижу выход коллективный для Украины. Всем, кто не умеет управлять, убрать руки с штурвала ", - считает он.

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня украинская нация должна объединиться перед вызовами. "У нас могут быть разные общественно-политические взгляды, и это нормально. Но общая правда заключается в том, что Россия напала на Украину. Что на Майдане расстреливали украинцев, которые боролись за независимость Украины. Что режим, который поддерживался Путиным и Россией, хотел уничтожить европейскую перспективу Украины. Общая правда в том, что сегодня Украине нужна профессиональная власть с политическим лидерством ", - подчеркнул он.

Примером такого политического лидерства Арсений Яценюк также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель: "Сегодня вся Европа и весь мир увидели, что тот, кто является настоящим политическим лидером, кто стоит на настоящих ценностях, - всегда выведет нацию, страну и государство с наибольшей кризиса. Именно в этом сегодня нуждается Украина ".

Основатель Фонда "Открой Украину" подчеркнул, что самое важное сейчас - базовые ценности, на которых "держится каждое государство и каждая нация". "В 2014 году мы устояли только по одной причине - мы были все вместе. И даже разногласия, которые у нас были, - а они всегда присутствуют, это естественно для каждой страны, - мы отложили их. Ведь мы знали, что у нас на повестке дня самый большой вызов - существование Украины и каждого украинца. Поэтому мы выиграли тогда и сейчас должны выиграть ", - сказал Арсений Яценюк.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала о том, как ее страна противодействует пандемии. "Меня уже спросили, почему у нас смертность такая низкая, в отличие от Италии и Франции. У нас просто количество сделанных тестов намного-намного выше, чем в других странах. То есть, у нас тоже люди, которые сидят дома с насморком, их тестируют. И если у них вирус, это будет в нашей статистике. То есть, в конце концов, я думаю, смертность везде будет более или менее одинаковая".

"Но закрытые границы - это сейчас нужно, пока мы справимся с этим кризисом. Я лично думаю, что Европа после этого будет вновь открыта, и будет тоже открыта для других стран", - добавила посол. Она также рассказала, что Германия оказывает помощь с лечением больных соседним государствам, в частности Италии и Франции: "Мы помогаем друг другу".

Анка Фельдгузен также отметила, что Германия продолжает оказывать свою поддержку Украине. "Каждую неделю проходят разговора между советниками по Минскому, Нормандскому формату. То есть, мы и дальше очень-очень интенсивно наблюдаем, что здесь происходит, особенно в Донбассе. Мы уже несколько раз призывали и Россию повлиять на сепаратистов, чтобы они дали свободно двигаться нашим наблюдателям СММ . То есть, мы из-за этого кризиса пандемии не забываем о тех вызовах, которые стоят и стояли последние годы перед Украиной ", - отметила посол.

Участие в дискуссии принял и Глава Верховной Рады Украины, и. о. Президента Украины - 2014 год, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2019 годах Александр Турчинов. Он отметил, что в отличие от европейских стран и большинства стран мира, Украина сегодня ведет войну на несколько фронтов.

"Несмотря на то, что в мире и в Украине бушует пандемия, российская агрессия против нашего государства продолжается. Нет ни одного дня, когда бы ни происходило военных провокаций на фронте. Нет ни одного дня, когда бы мы не имели или раненых, или даже убитых наших воинов. И это серьезные вызовы для Украины ", - сказал он.

По мнению Александра Турчинова, курс действующей украинской власти на примирение с агрессором является ложным: "Россия не для того захватила Крым и оккупировала часть Донбасса, чтобы договариваться, чтобы искать компромиссы, чтобы освободить захваченные территории. Нет. У реваншистской имперской стратегии России, которую она не скрывает, нет независимого сильного государства под названием Украина ".

"К большому сожалению, любые попытки и иллюзии договориться с Путиным, пойти на какие-то уступки, надежду, что он оставит в покое Украину, что он освободит оккупированные территории - это иллюзия, это самообман. Россия считается только с силой", - считает экс-секретарь СНБО.

Он упрекнул власти за то, что провалены все сроки, предусмотренные законом для утверждения новой Стратегия национальной безопасности, которая является главным документом стратегического планирования. Кроме того, он подчеркнул, что отсутствие в государственном оборонном заказе на 2020 год ресурсов на закупку украинских ракет "ставит под удар всю национальную ракетную программу". "Уже достаточно времени, чтобы новые руководители поняли свою ответственность за защиту Украины от любых угроз. Промедление в принятии адекватных профессиональных решений создает опасность для всей страны", - добавил Александр Турчинов.

Философ, правозащитник, вице-ректор Украинского Католического университета Мирослав Маринович в свою очередь отметил: "Пандемия снова вывела на первый план извечную дилемму: автократия или демократия?".

По его мнению, нынешняя система европейских ценностей, которая была сформирована после Второй мировой войны, начинает разрушаться. "Сегодня все эти механизмы и структуры пробуксовывают. Приходит в упадок сама философия положительной суммы. Реванш берут национальный эгоизм, недоверие, склонность к противостоянию", - отметил философ.

Мирослав Маринович убежден, что нынешняя привлекательность авторитаризма обманчива. "Поэтому я бы не советовал Украине гнаться за болотными светлячками авторитаризма, популизма, непрофессионализма, а взамен утверждать ценности. И тогда войдем в резонанс с успешным будущим", - отметил он.

Завершая дискуссию, Даниил Лубкивский поздравил всех с наступающими праздниками и сказал: "Смог разойдется, а Украина будет!".