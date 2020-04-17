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Espreso.tvОбществоДепутаты из "Европейской Солидарности" повезли помощь жителям Житомирщины, пострадавшим от пожара, - Геращенко

Депутаты из "Европейской Солидарности" повезли помощь жителям Житомирщины, пострадавшим от пожара, - Геращенко


фото: EuropeanSolidarity
Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" Михаил Бондарь и Николай Величкович доставят помощь жителям Житомирской области, пострадавшим от масштабного пожара

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила соглава фракции Ирина Геращенко. Она выразила благодарность пожарным, которые 17 апреля отмечают День пожарной охраны.

"Это Житомирщина, Овруч. Вчера горели леса, пожар перекинулся на некоторые деревни. Людей из домов, которые пожирает пожар, эвакуировали. Спасатели работают, выкладываясь на полную, им сейчас очень трудно. И сегодня, в день спасательной службы, мы говорим СПАСИБО вам, вы на передовой. На еще одной передовой, вместе с врачами и воинами ", - отметила Ирина Геращенко.

"В "Европейской Солидарности" обратились жители нескольких сел с просьбой о гуманитарной помощи. Уже сейчас коллеги Михаил Бондарь и Николай Величкович выезжают в зону беды - передать продуктовые наборы и средства защиты. Мы не можем и не имеем права оставлять в беде тех, кто нуждается в помощи ", - сообщила Ирина Геращенко.

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