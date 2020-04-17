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Espreso.tvОбществоДепутаты Княжицкий и Синютка передали во Львовскую область 800 защитных костюмов для медиков от Фонда Порошенко

Депутаты Княжицкий и Синютка передали во Львовскую область 800 защитных костюмов для медиков от Фонда Порошенко

Народные депутаты от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка передали медучреждениям Львовщины очередную партию профессиональных защитных костюмов и очков для врачей, работающих с больными коронавирусом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Нардепы посетили три ключевых больницы Львова, которые сегодня являются опорными в оказании помощи больным коронавирус - Львовскую областную инфекционную больницу, клиническую больницу №8 и ОХМАТДЕТ.

"Мы убеждены, что сегодня эти средства дадут возможность сохранить и защитить врачей. К большому сожалению, сегодня в Украине более 800 медиков имеют заражения коронавирусом. Если эпидемия пойдет таким темпом, то скоро нас будет некому защищать и некому лечить. Практически каждый шестой из тех, кто сегодня болен COVID-19, это украинский врач. Поэтому сейчас наша главная задача - защитить медика. Благодаря Фонду Порошенко мы сегодня как депутаты от "ЕС" имеем возможность передать для врачей те вещи, которые сохранят их здоровье и защитят их от беды", - отметил Олег Синютка

Народный депутат Николай Княжицкий отметил, что это уже вторая партия защитных костюмов, которые переданы на Львовщину от Фонда Порошенко. Также нардепы от "ЕС" привезли в медучреждения освященные куличи.

"Большинство моих коллег из фракции "Европейской Солидарности" по мере возможностей сами закупают спецодежду для медиков, а для больниц - оборудование. Врачи обычных медучреждений и дальше не защищены. Мы должны беречь себя и врачей. Из всех больных в Украине их 20 процентов. Это очень много", - сказал Княжицкий.

Напомним, что ранее народные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка передали от Фонда Порошенко на Львовщину первую партию профессиональных защитных костюмов для медицинского персонала. Также Львовская городская клиническая больница №8 получила от депутатов "ЕС" и Фонда аппарат искусственной вентиляции легких, а Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных им. Ю.Липы - партию реанимационного оборудования и медицинской аппаратуры.

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