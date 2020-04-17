Дела Майдана: суд заочно арестовал экс-руководителя антитеррористического центра СБУ
17 апреля, 2020, 15:14
Следственный судья Печерского районного суда Киева применил к бывшему первому заместителю главы СБУ и экс-руководителю Антитеррористического центра при СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Экс-заместителя главы СБУ подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.
После решения суда прокуроры начали процедуру экстрадиции подозреваемого и появилась возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск.
- Следователи Государственного бюро расследований сообщили гражданину о подозрении в предоставлении следственному судье ложных показаний с целью освобождения из-под стражи бывшего следователя, выносил решение в отношении активистов Революции Достоинства.
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