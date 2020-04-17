Дела Майдана: суд заочно арестовал экс-руководителя антитеррористического центра СБУ

17 апреля, 2020, 15:14

Следственный судья Печерского районного суда Киева применил к бывшему первому заместителю главы СБУ и экс-руководителю Антитеррористического центра при СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Экс-заместителя главы СБУ подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

После решения суда прокуроры начали процедуру экстрадиции подозреваемого и появилась возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск.