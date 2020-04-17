Цены на продукты питания вернулись к нормальному уровню, - НБУ

17 апреля, 2020, 11:45

Ажиотажный спрос на продукты питания, начавшийся после введения карантина, закончился

Об этом заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает ЭП.

"Всплеск цен, который мы отмечали после введения карантина на отдельные группы товаров, такие как мясо, крупы, средства медицинской защиты, был связан с ажиотажным спросом и временным сокращением предложения. В апреле цены пришли к своему нормальному уровню", - отметила Рожкова.

По ее словам, уровень инфляции в Украине остается достаточно низким, несмотря на ажиотажный рост цен.