Больной коронавирусом священник Киевской духовной академии УПЦ (МП) извинился перед всеми, кого заразил
17 апреля, 2020, 16:08
Ректор Киевской духовной академии и семинарии Московского патриархата при Киево-Печерской лавре Сильвестр Стойчев, больной COVID-19, извинился перед всеми, кого успел заразить
Об этом он написал в Facebook.
"После того, как в Киево-Печерской Лавре по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко начали полное тестирование на COVID-19, я также сдал ПЦР-тест. И получил сообщение, что мой тест оказался положительным", - отметил священник.
Сильвестр утверждает, что соблюдал все правила карантина, однако мог стать источником инфицирования других людей.
"Поэтому я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения", - заявил он.
- В Киевской духовной академии УПЦ Московского патриархата лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания COVID-19.
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