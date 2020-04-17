Больной коронавирусом священник Киевской духовной академии УПЦ (МП) извинился перед всеми, кого заразил

Об этом он написал в Facebook.

"После того, как в Киево-Печерской Лавре по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко начали полное тестирование на COVID-19, я также сдал ПЦР-тест. И получил сообщение, что мой тест оказался положительным", - отметил священник.

Сильвестр утверждает, что соблюдал все правила карантина, однако мог стать источником инфицирования других людей.

"Поэтому я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения", - заявил он.