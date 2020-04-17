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Espreso.tvОбществоБольной коронавирусом священник Киевской духовной академии УПЦ (МП) извинился перед всеми, кого заразил

Больной коронавирусом священник Киевской духовной академии УПЦ (МП) извинился перед всеми, кого заразил


фото: reuters
Ректор Киевской духовной академии и семинарии Московского патриархата при Киево-Печерской лавре Сильвестр Стойчев, больной COVID-19, извинился перед всеми, кого успел заразить

Об этом он написал в Facebook.

"После того, как в Киево-Печерской Лавре по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко начали полное тестирование на COVID-19, я также сдал ПЦР-тест. И получил сообщение, что мой тест оказался положительным", - отметил священник.

Сильвестр утверждает, что соблюдал все правила карантина, однако мог стать источником инфицирования других людей.

"Поэтому я хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения", - заявил он.

  • В Киевской духовной академии УПЦ Московского патриархата лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания COVID-19.
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