Более 4000 за сутки: в России резко возросло количество зараженных коронавирусом
Согласно официальным данным, за сутки в РФ умер 41 пациент с коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 273 летальных случая.
Читайте также: Путин: ситуация с коронавирусом в России ухудшается
Больше всего новых инфицированных за сутки обнаружили в Москве - 1517 человек, в Санкт-Петербурге - 131, в Московской области - 105, в Нижегородской области - 21.
С начала эпидемии в России выздоровели 2590 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки -286.
Читайте также: QR-код даже для выноса мусора: в Москве ужесточили правила выхода из дома на время карантина
Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.
Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта, что уже привело к огромной давке в метро.
16 апреля Путин также заявил, что парад на 9 мая будет отложен.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-