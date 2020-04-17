Более 4000 за сутки: в России резко возросло количество зараженных коронавирусом

17 апреля, 2020, 12:28

За минувшие сутки в России выявлено рекордное количество зараженных коронавируса - 4069 человек, всего в стране инфицированы 32 007 человек

Согласно официальным данным, за сутки в РФ умер 41 пациент с коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 273 летальных случая.

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Больше всего новых инфицированных за сутки обнаружили в Москве - 1517 человек, в Санкт-Петербурге - 131, в Московской области - 105, в Нижегородской области - 21.

С начала эпидемии в России выздоровели 2590 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки -286.

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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.

Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта, что уже привело к огромной давке в метро.

16 апреля Путин также заявил, что парад на 9 мая будет отложен.