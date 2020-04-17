 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБолее 4000 за сутки: в России резко возросло количество зараженных коронавирусом

Более 4000 за сутки: в России резко возросло количество зараженных коронавирусом


фото: reuters
За минувшие сутки в России выявлено рекордное количество зараженных коронавируса - 4069 человек, всего в стране инфицированы 32 007 человек

Согласно официальным данным, за сутки в РФ умер 41 пациент с коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 273 летальных случая.

Читайте также: Путин: ситуация с коронавирусом в России ухудшается

Больше всего новых инфицированных за сутки обнаружили в Москве - 1517 человек, в Санкт-Петербурге - 131, в Московской области - 105, в Нижегородской области - 21.

С начала эпидемии в России выздоровели 2590 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки -286.

Читайте также: QR-код даже для выноса мусора: в Москве ужесточили правила выхода из дома на время карантина

Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.

Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта, что уже привело к огромной давке в метро.

16 апреля Путин также заявил, что парад на 9 мая будет отложен.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать