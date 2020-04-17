Без самоизоляции на Пасху COVID-19 могут заразиться от 2 до 10% украинцев, - Зеленский

17 апреля, 2020, 21:28

Без самоизоляции эпидемия коронавируса может охватить от 2 до 10% украинцев, считает президент Украины

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Мы видим одно, если будет большое скопление и волна (эпидемии, - Ред.) может появиться именно после Пасхи, мы можем иметь страшную статистику - от 2 до 10% от всего украинского населения", - заявил он.

Зеленский отметил, что все, кто не самоизолируются на Пасху, ставят перед выбором медиков. Президент подчеркнул, что ситуация может стать подобной итальянской на пике эпидемии, когда медики выбирали, кому жить среди больных.

"У нас сложная ситуация. Если будет от 2 до 10% заболевших, медики будут выбирать, кому из украинских жить дальше", - подчеркнул Владимир Зеленский .

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