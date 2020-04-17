 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБез самоизоляции на Пасху COVID-19 могут заразиться от 2 до 10% украинцев, - Зеленский

Без самоизоляции на Пасху COVID-19 могут заразиться от 2 до 10% украинцев, - Зеленский

Без самоизоляции эпидемия коронавируса может охватить от 2 до 10% украинцев, считает президент Украины

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Мы видим одно, если будет большое скопление и волна (эпидемии, - Ред.) может появиться именно после Пасхи, мы можем иметь страшную статистику - от 2 до 10% от всего украинского населения", - заявил он.

Зеленский отметил, что все, кто не самоизолируются на Пасху, ставят перед выбором медиков. Президент подчеркнул, что ситуация может стать подобной итальянской на пике эпидемии, когда медики выбирали, кому жить среди больных.

"У нас сложная ситуация. Если будет от 2 до 10% заболевших, медики будут выбирать, кому из украинских жить дальше", - подчеркнул Владимир Зеленский .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать