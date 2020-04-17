Американский боксер начал охоту на Ломаченко
17 апреля, 2020, 14:21
Американский боксер Гэри Расселл хочет подняться в легкий вес и взять реванш у Василия Ломаченко, которому он проиграл в 2014 году
Об этом американец заявил в Instagram.
"Ломаченко, я также охочусь и за твоей задницей. Легкий вес, жди. Также готов подраться с Девином Хейни, Жервонтою Дэвисом и Райаном Гарсия", - сказал Расселл.
В июне 2014 года украинец Василий Ломаченко судейским решением победил Гэри Расселла и завоевал вакантный пояс WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком (до 57,2 кг) весе.
- 16 апреля промоутер Ломаченко Боб Арум назвал имена боксеров, с которыми украинец может встретиться после боя с американцем Теофимо Лопесом.
- Напомним, 15 апреля Василий Ломаченко заявил, что готов встретиться с Девином Хейни , который угрожал его нокаутировать.
- В то же время Хейни заявил, что бой Ломаченко против Лопеса не будет иметь статуса поединке за титул абсолютного чемпиона мира .
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-