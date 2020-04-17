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Espreso.tvСпортАмериканский боксер начал охоту на Ломаченко

Американский боксер начал охоту на Ломаченко


фото: Getty Images
Американский боксер Гэри Расселл хочет подняться в легкий вес и взять реванш у Василия Ломаченко, которому он проиграл в 2014 году

Об этом американец заявил в Instagram.

"Ломаченко, я также охочусь и за твоей задницей. Легкий вес, жди. Также готов подраться с Девином Хейни, Жервонтою Дэвисом и Райаном Гарсия", - сказал Расселл.

В июне 2014 года украинец Василий Ломаченко судейским решением победил Гэри Расселла и завоевал вакантный пояс WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком (до 57,2 кг) весе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@realdevinhaney @gervontaa and by the way @lomachenkovasiliy I 'm on yo ass too ! #teamgaryrussell #checkourpedigree

Сообщение, распространенный Gary Russell Jr (@mrgaryrusselljr)

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