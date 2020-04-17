Американский боксер начал охоту на Ломаченко

17 апреля, 2020, 14:21

Американский боксер Гэри Расселл хочет подняться в легкий вес и взять реванш у Василия Ломаченко, которому он проиграл в 2014 году

Об этом американец заявил в Instagram.

"Ломаченко, я также охочусь и за твоей задницей. Легкий вес, жди. Также готов подраться с Девином Хейни, Жервонтою Дэвисом и Райаном Гарсия", - сказал Расселл.

В июне 2014 года украинец Василий Ломаченко судейским решением победил Гэри Расселла и завоевал вакантный пояс WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком (до 57,2 кг) весе.