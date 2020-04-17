17 апреля состоится онлайн-дискуссия КБФ "Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?"
Участниками обсуждения станут:
- Мирослав Маринович, философ, правозащитник, вице-ректор Украинского католического университета, член инициативной группы "Первого декабря";
- Виталий Портников, журналист, публицист;
- Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Украины, и.о. президента Украины - 2014 год, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2014-2019 годах;
- Анка Фельдгузен, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, основатель фонда "Відкрий Україну".
Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Відкрий Україну", бывший заместитель министра иностранных дел Украины.
Трансляция состоится на:
YouTube-канале фонда "Відкрий Україну": https://www.youtube.com/watch?v=-RVg41sBMWk ;
На Facebook Арсения Яценюка: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/ ;
На Facebook КБФ: https://m.facebook.com/ksfopenukraine ;
На сайте фонда "Відкрий Україну": https://openukraine.org/ua ;
На сайте КБФ: https://ksf.openukraine.org/ua .
Напоминаем, Киевский форум продолжает новый формат дискуссий в режиме онлайн.
Киевский форум - центральный международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ - фонд Арсения Яценюка "Відкрий Україну".
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