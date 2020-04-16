Зеленский посетил военные учения десантников на Закарпатье

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"На горном полигоне десантно-штурмовые подразделения при поддержке авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск, отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, высадку с вертолетов. При поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив "вражеский" опорный пункт", - говорится в сообщении.

Во время одного из этапов учений отработано пополнение запасов материально-технических средств подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Доставка грузов осуществлена с помощью новейших управляемых систем точного десантирования, которые находятся на вооружении десантно-штурмовой войск. Десантирование прошло с самолета военно-транспортной авиации Ан-26.

На полигоне президенту продемонстрировали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия, а также боеприпасы, находящиеся на вооружении десантно-штурмовой войск и других подразделений Вооруженных сил Украины.

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