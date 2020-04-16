Зеленский подписал закон, разрешающий персональную обработку данных больных COVID-19 без их согласия

16 апреля, 2020, 14:12

Изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней" подписан президентом Владимиром Зеленским

Соответствующие изменения в закон №3320 появились на сайте Верховной Рады.

В законе дается определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервация.

Также там прописано что в случае установления карантина на время его действия и по мере необходимости органы исполнительной власти, органы местного самоуправления образуют на территории карантина временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали), обсерваторы.

Предполагается, что учреждения здравоохранения могут привлекать дополнительно на условиях контракта медицинских работников, имеющих соответствующее специальное образование и соответствуют единым квалификационным требованиям.

Отметим, что на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19), в порядке, определенном в решении об установлении карантина, при условии использования таких данных иключно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий.

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