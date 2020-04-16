Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов

16 апреля, 2020, 11:58

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", который Верховная Рада приняла с учетом предложений Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Закон обеспечивает создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога по реализации горючего и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика. Указано, что такой счет будет открыт для плательщика по его согласию (желанию) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Ожидается, что документ поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

В закон включили предложения главы государства. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия - скандальная "маржа Холодова", которой ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.