Украинская разведка назвала заявление ФСБ о задержании "украинских шпионов" реакцией на разоблачение агента РФ Шайтанова
16 апреля, 2020, 08:14
В ГУР Минобороны отказались комментировать задержание в Крыму ФСБ РФ украинца, которого обвиняют в "шпионаже"
Об этом Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.
"Главное управление разведки не будет комментировать эту информацию, одновременно считаем, что это провокационный, сфабрикованный ответ ФСБ на вчерашнее задержание Службой безопасности Украины российского шпиона", - заявил Черняк.
- Напомним, 14 апреля контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы безопасности Валерия Шайтанова .
- ФСБ России заявила, что задержала в оккупированном Крыму двух подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.
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