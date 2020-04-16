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Espreso.tvОбществоВыпуск новостей BBC News Украина будет выходить в прайм-тайм на Еспресо

Выпуск новостей BBC News Украина будет выходить в прайм-тайм на Еспресо

Выпуски новостей BBC News Украина отныне будут выходить в прайм-тайм на телеканале Еспресо в Украине

В 15-минутной программе, которая будет выходить в прямом эфире из Лондона в 21:00 по киевскому времени с понедельника по пятницу, зрители телеканала Еспресо смогут увидеть лучшие репортажи и аналитику BBC, которые предоставляют беспристрастное и сбалансированное освещение украинских и мировых событий.

Аудитория неанглоязычных продуктов Всемирной службы BBC существенно возросла во время коронавирусного кризиса, и в течение последних двух недель достигает 163 млн человек еженедельно. Частью этого контента стал новый формат BBC News Украина под названием "Хроники коронавируса" - ежедневная подборка самых интересных мировых новостей, связанных с пандемией. При информационной поддержке глобальной команды BBC, которая активно работает в Украине и регионе, выпуски новостей BBC News Украина показывают зрителям глобальную перспективу нынешнего кризиса.

Главный редактор BBC News Украина Марта Шокало говорит: "В эти сложные времена люди очень нуждаются в надежной и точной информации, и прекрасно, что благодаря нашему сотрудничеству с телеканалом Еспресо больше украинцев смогут смотреть выпуски новостей BBC, в которых мы освещаем ключевые мировые события".

Телеканал Еспресо начал работу во время Евромайдана в 2013 году как интернет-телевидение. Сейчас оно доступно на цифровом эфирном телевидении, основных украинских кабельных сетях, спутниковых платформах, платформах IPTV и в прямом эфире на YouTube и Facebook.

Главный редактор телеканала Еспресо Светлана Самойленко говорит: "Украина находится на перекрестке геополитического будущего, и появление выпуска новостей ВВС News Украина на Еспресо будет способствовать стремлению общества быстро учиться и перенимать опыт стран, которые успешно прошли свой путь к демократии".

Кроме веб-сайта bbc.ua материалы BBC News Украина доступны на YouTube , Facebook , Twitter , Instagram , Telegram и Viber .

 

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