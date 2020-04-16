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Espreso.tvОбществоВо время карантина сотни мариупольцев штурмовали магазин из-за скидок: все организаторы понесут наказание, - Нацполиция

Во время карантина сотни мариупольцев штурмовали магазин из-за скидок: все организаторы понесут наказание, - Нацполиция

Несколько сотен мариупольцев штурмовали новый магазин "Грация" в Мариуполе, все лица, причастные к организации массового и наглого нарушения карантина, понесут законное наказание

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, опасности - не просто вызывающе, а преступно. следствие установит виновных лиц, и они будут нести наказание", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают и документируют все обстоятельства происшествия.

Следователи полиции Донетчины начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

  • Отметим, что 16 апреля несколько сотен мариупольцев штурмовали новый супермаркет. Некоторые мариупольцы заявили, что пришли не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина".

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