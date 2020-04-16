В ВСУ подтвердили 5 новых случаев заболевания COVID-19

16 апреля, 2020, 10:22

В Вооруженных силах за сутки подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусом

Об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВСУ.

"На 7:00 четверга, 16 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один человек выздоровел и один - летальный", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 274 человек.

За сутки подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.

В частности, у военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с лицами, прибывшими из-за рубежа и с 5 апреля пребував на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 10 апреля он вышел на службу, но у мужчины обнаружили повышение температуры, он был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом, состояние здоровья удовлетворительное, продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У работницы Вооруженных сил Украины Харьковского гарнизона, с 13 апреля в соответствии с рекомендациями семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях.