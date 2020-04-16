В Украине зафиксировали самый высокий уровень безработицы за 15 лет, - Торгово-промышленная палата
Такие данные приводят в Торгово-промышленной палате Украины, передает Интерфакс-Украина.
"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет", - сообщил председатель палаты Геннадий Чижиков.
Он отметил, что в это количество включили многочисленных трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину на период карантина. Общее количество безработных в Украине там оценивают в 2,5-2,8 млн человек.
"Проведенный опрос Торгово-промышленной палаты показывает, что 26% компаний планируют сокращение персонала, 30% еще не приняли окончательного решения", - добавил Чижиков.
- Напомним, накануне в службе занятости сообщили, что количество украинцев, которые зарегистрировались там, выросло на 22%.
- Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что количество обращений украинцев в Государственную службу занятости за помощью по поводу безработицы выросло в 10 раз с начала действия карантина.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-