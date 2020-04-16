В Украине зафиксировали самый высокий уровень безработицы за 15 лет, - Торгово-промышленная палата

16 апреля, 2020, 17:57

В течение четырех недель карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн человек и сейчас составляет около 2,5-2,8 млн человек

Такие данные приводят в Торгово-промышленной палате Украины, передает Интерфакс-Украина.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет", - сообщил председатель палаты Геннадий Чижиков.

Он отметил, что в это количество включили многочисленных трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину на период карантина. Общее количество безработных в Украине там оценивают в 2,5-2,8 млн человек.

"Проведенный опрос Торгово-промышленной палаты показывает, что 26% компаний планируют сокращение персонала, 30% еще не приняли окончательного решения", - добавил Чижиков.

Напомним, накануне в службе занятости сообщили, что количество украинцев, которые зарегистрировались там, выросло на 22%.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что количество обращений украинцев в Государственную службу занятости за помощью по поводу безработицы выросло в 10 раз с начала действия карантина.