В Украине за неделю гриппом заболели более 75 тыс. человек

16 апреля, 2020, 16:55

За неделю с 6 по 12 апреля ОРВИ заболели 75 тыс. украинцев, по результатам лабораторных исследований вирусы гриппа не были определены

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"С 6 по 12 апреля ОРВИ и гриппом заболели 75 403 человека. Из этого количества 39% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил более 197 на 100 тысяч населения, что на 58,6% меньше эпидемического порога по Украине. С 6 до 12 апреля, по результатам лабораторного исследования методом ПЦР не определен вирусов гриппа", - говорится в сообщении.

За неделю не поступало сообщений о летальных случаях в результате гриппа.

В то же время, с начала эпидемического сезона (30 сентября 2019 года) от осложнений, вызванных гриппом, умер 71 человек. Ни один из них не был вакцинирован против гриппа. В общем, с 30 сентября 2019 до 12 апреля этого года гриппом и ОРВИ переболели 13% населения Украины. Интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогичного периода прошлого сезона.

С начала эпидемического сезона прививки сделали 238 027 человек.

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