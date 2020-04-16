В Украине появился сайт для поиска удаленной работы
Об этом сообщает AIN.UA.
На сайте можно найти удаленную работу как на полный день, так и на неполный день, а также подработку для фрилансеров.
Проект Reworker.net запустил бывший главный редактор издания Артур Оруджалиев. Идею он обдумывал более года, а во время карантина появилось время на ее реализацию.
"Искренне хочется помочь людям найти работу именно в кризис и в карантин. Также есть раздел "волонтеры" (пока почти пустой), с помощью которого есть идея привлечь к работе фондов и организаций людей, которые готовы помогать им время и навыками, а не деньгами", - объясняет он.
Сейчас размещение вакансий бесплатное, а в дальнейшем основатель планирует запустить монетизацию через платные функции для работодателей. Reworker будет не только размещать вакансии на сайте, но и помогать работодателю найти сотрудника с помощью дополнительного таргетинга.
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