В Украине появился сайт для поиска удаленной работы

16 апреля, 2020, 16:40

В Украине начал работать в тестовом режиме сервис поиска удаленной работы Reworker

Об этом сообщает AIN.UA.

На сайте можно найти удаленную работу как на полный день, так и на неполный день, а также подработку для фрилансеров.

Проект Reworker.net запустил бывший главный редактор издания Артур Оруджалиев. Идею он обдумывал более года, а во время карантина появилось время на ее реализацию.

"Искренне хочется помочь людям найти работу именно в кризис и в карантин. Также есть раздел "волонтеры" (пока почти пустой), с помощью которого есть идея привлечь к работе фондов и организаций людей, которые готовы помогать им время и навыками, а не деньгами", - объясняет он.

Сейчас размещение вакансий бесплатное, а в дальнейшем основатель планирует запустить монетизацию через платные функции для работодателей. Reworker будет не только размещать вакансии на сайте, но и помогать работодателю найти сотрудника с помощью дополнительного таргетинга.