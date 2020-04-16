 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом COVID-19 заразился уже 4161 человек, 116 инфицированных умерли

В Украине коронавирусом COVID-19 заразился уже 4161 человек, 116 инфицированных умерли

По состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, в Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 116 - смертельные, 186 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 15 апреля были зафиксированы 397 новых случаев.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

  • Винницкая область - 279 случаев;
  • Волынская область - 109 случаев;
  • Днепропетровская область - 78 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 162 случая;
  • Закарпатская область - 116 случаев;
  • Запорожская область - 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 401 случай;
  • Кировоградская область - 198 случаев;
  • г. Киев - 644 случая;
  • Киевская область - 234 случая;
  • Львовская область - 166 случаев;
  • Луганская область - 4 случая;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 73 случая;
  • Полтавская область - 27 случаев;
  • Ровенская область - 204 случая;
  • Сумская область - 80 случаев;
  • Тернопольская область - 333 случая;
  • Харьковская область - 40 случаев;
  • Херсонская область - 44 случая;
  • Хмельницкая область - 37 случаев;
  • Черновицкая область - 662 случая;
  • Черкасская область - 110 случаев;
  • Черниговская область - 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 апреля 2020 в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Всего с началу 2020 года поступило 14311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 апреля, 2020 четверг

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

16 апреля, 2020 четверг

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать