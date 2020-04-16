В США полиция, приехав на другой вызов, обнаружила 17 умерших от коронавируса в доме престарелых

16 апреля, 2020, 16:32

В США, штат Нью-Джерси, полицейские после анонимного сообщения обыскали дом престарелых и обнаружили в морге, рассчитанном на четыре человека, 17 умерших в результате вспышки коронавируса

Об этом сообщает NYT .

Отмечается, что анонимный звонок сообщал о теле, которое хранилось в сарае дома престарелых. По приезду полицейских эта информация подтвердилась, однако кроме этого, правоохранители обнаружили еще 17 умерших от коронавируса - из 68 человек, умерших в этом заведении, включая двух медсестер.

"Они были просто потрясены количеством людей, которых выносили", - сообщил начальник полиции в Андовере Эрик С. Даниельсон.

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У 76 человек, проживающих в двух помещениях дома престарелых Andover Subacute and Rehabilitation Center, обнаружили коронавирус. Кроме того, 41 сотрудник, включая администратора, заболел Covid-19.

Один из владельцев заведения, Хаим Шейнбаум, не отвечал ни на звонки, ни на электронные письма. Сотрудники, которые отвечали на телефонные звонки на рабочих местах, сказали, что им не разрешено разговаривать с представителями СМИ.

Другие дома престарелых в нью-йоркском регионе также оказались под угрозой распространения коронавируса, жертвой которого уже стали тысячи их жителей, пишет издание.

Однако Andover Subacute, рассчитанный на 700 пациентов, является крупнейшей лицензированной организацией штата, и риск дальнейшего распространения ужасает членов семьи, которые уже обратились в местный конгрессмена.

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"Проблема, с которой мы сталкиваемся во всех этих домах престарелых, заключается в том, что когда вирус распространяется, это похоже на лесной пожар. Очень трудно это остановить", - сказал уполномоченный Джош Готхаймер.

Отмечается, что департамент здравоохранения штата отправил в дом престарелых две партии с 3,2 тысячи хирургических масок, 1,4 тысячи респираторов N95 и 10 тысячами перчаток. Также учреждениям помогают волонтеры.

Ранее сообщалось, что за сутки 15 апреля в США около 2 600 человек умерли от коронавируса.

Напомним, США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16 апреля в стране зафиксировано более 637 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 30 тысяч человек скончались, более 51 тысячи успешно прошли курс лечения.

Во всем мире количество выявленных случаев заболевания превысило два миллиона человек. Четверть из них успешно вылечились, более 133 тысяч умерли.