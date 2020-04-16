В России за сутки - почти 3,5 тыс. случаев коронавируса
По официальным данным, больше всего новых случаев - 1370 - обнаружили в Москве. В Московской области 467 новых больных за сутки, 154 - в Санкт-Петербурге.
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За сутки в России умерли 34 пациента с коронавирусом, всего количество летальных случаев в стране составляет 232.
Кроме того, в России заявляют, что за сутки вылечились 300 инфицированных, всего их количество достигло 2304.
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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.
Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта, что уже привело к огромной давке в метро.
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