В "Динамо" меня называли "хачем": чемпион мира рассказал о шутках одноклубников

16 апреля, 2020, 19:16

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал, что одноклубники называли его "хачем"

Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Футболист признался, что нормально относится к подобным шуткам.

"Нет, никогда. Я нормально отношусь к подобным шуткам. Меня называли "хачем", но это нормально, это шутки. Алиев говорил, что в "Динамо "таскали бананы кому-то. Если человек понимает, ты видишь, что ему нормально и комфортно с тобой общаться, то почему нет. Можно шутить. Сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм, но это шутка просто", - сказал футболист.

В нынешнем сезоне 19-летний Цитаишвили сыграл за "Динамо" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Летом 2019 года полузащитник стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.

14 апреля полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили заявил, что никогда не перейдет в донецкий "Шахтер" .