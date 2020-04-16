В "Динамо" меня называли "хачем": чемпион мира рассказал о шутках одноклубников
Об этом сообщает ua.tribuna.com.
Футболист признался, что нормально относится к подобным шуткам.
"Нет, никогда. Я нормально отношусь к подобным шуткам. Меня называли "хачем", но это нормально, это шутки. Алиев говорил, что в "Динамо "таскали бананы кому-то. Если человек понимает, ты видишь, что ему нормально и комфортно с тобой общаться, то почему нет. Можно шутить. Сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм, но это шутка просто", - сказал футболист.
В нынешнем сезоне 19-летний Цитаишвили сыграл за "Динамо" 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Летом 2019 года полузащитник стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины.
- 14 апреля полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили заявил, что никогда не перейдет в донецкий "Шахтер" .
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