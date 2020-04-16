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Espreso.tvОбществоВ Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения: КГГА призывает не выходить на улицу

В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения: КГГА призывает не выходить на улицу

В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения, причиной этого является пожара в Житомирской области и в зоне отчуждения, а также северо-западный ветер

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Радиационный фон в столице - в пределах нормы", - говорится в сообщении.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

- ограничить пребывание на открытом воздухе;

- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Также рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

"Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу", - добавили в КГГА.

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  • 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силами и средствами ГСЧС продолжаются работы по тушению пожаров.
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