В Киеве сильный ветер разрушил строительные леса Подольско-Воскресенского моста

16 апреля, 2020, 16:50

В Киеве, 16 упали леса Подольско-Воскресенского моста. Причиной аварии стал сильный ветер

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода в Киеве упала из-за сильного ветра.

"Сегодня, 16 апреля, из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. Конструкции моста не повреждены, пострадавших нет", - сообщил Поворозник.

Поворозник отметил, что сейчас уже выполняются работы по восстановлению временных конструкций лесов.

Фото: Eve Nikolashvili

Напомним, Киев накрыла пыльная буря. Небо в столице и окрестностях затянуло пылью. Западный ветер с порывами до 20 м/с снизил видимость на дорогах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb