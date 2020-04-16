В Киеве сильный ветер разрушил строительные леса Подольско-Воскресенского моста
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода в Киеве упала из-за сильного ветра.
"Сегодня, 16 апреля, из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. Конструкции моста не повреждены, пострадавших нет", - сообщил Поворозник.
Поворозник отметил, что сейчас уже выполняются работы по восстановлению временных конструкций лесов.
Фото: Eve Nikolashvili
- Напомним, Киев накрыла пыльная буря. Небо в столице и окрестностях затянуло пылью. Западный ветер с порывами до 20 м/с снизил видимость на дорогах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-