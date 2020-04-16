В Харькове из больницы сбежал зараженный коронавирусом
16 апреля, 2020, 20:24
Пациент, заразившийся коронавирусом, сбежал из больницы в Харькове
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"16 апреля в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с сообщением, что из больницы сбежал 34-летний мужчина, который имеет подтвержденный диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.
Как сообщили врачи, пациент был к ним доставлен из психиатрической больницы с пневмонией.
Работники полиции через несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью. Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.
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