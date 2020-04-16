В КГГА объяснили причину возникновения пыльной бури
16 апреля, 2020, 16:43
В Киевской городской администрации заявили, что причиной пыльной бури стала сухая зима без снега, вызвавшая эрозию почв
Об этом говорится в сообщении КГГА.
В заявлении пресс-службы отметили, что северо-западный ветер принес в столицу пыль из-за эрозии почв и сухой зимы.
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"Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев", - предупредили в КГГА.
- Напомним, под Киевом из-за пыльной бури произошло ДТП с 6 автомобилями, есть жертвы
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