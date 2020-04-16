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Espreso.tvМирВ Греции удвоили размер штрафов за нарушение карантина в пасхальные выходные

В Греции удвоили размер штрафов за нарушение карантина в пасхальные выходные

Власти Греции решили удвоить размер штрафов и увеличить количество проверок соблюдения гражданами карантина в пасхальные выходные

Об этом сообщает Европейская правда.

С вечера субботы и до полуночи понедельника штрафы составят 300 евро по сравнению с нынешними 150.

По состоянию на вечер 16 апреля в Греции зафиксировано 2 207 случаев коронавируса, 105 человек скончались.

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