В Черновицкой области за день зафиксировали 96 случаев заражения коронавирусом

16 апреля, 2020, 22:53

В Черновицкой области в течение четверга, 16 апреля, зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

"На Буковине сегодня, 16 апреля, официально подтверждено еще 96 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших, в Черновцах - 35 человек", - говорится в сообщении.