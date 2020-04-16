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Espreso.tvОбществоВ Черновицкой области за день зафиксировали 96 случаев заражения коронавирусом

В Черновицкой области за день зафиксировали 96 случаев заражения коронавирусом

В Черновицкой области в течение четверга, 16 апреля, зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

"На Буковине сегодня, 16 апреля, официально подтверждено еще 96 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших, в Черновцах - 35 человек", - говорится в сообщении.

Еще 20 случаев заражения подтвердили в Хотынском районе, а 18 - в Глыбоцком.

Осачук отметил, что общее количество заболеваний в регионе достигло 758 человек.

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