В Черновицкой области за день зафиксировали 96 случаев заражения коронавирусом
16 апреля, 2020, 22:53
В Черновицкой области в течение четверга, 16 апреля, зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.
"На Буковине сегодня, 16 апреля, официально подтверждено еще 96 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших, в Черновцах - 35 человек", - говорится в сообщении.
Еще 20 случаев заражения подтвердили в Хотынском районе, а 18 - в Глыбоцком.
Осачук отметил, что общее количество заболеваний в регионе достигло 758 человек.
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