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Espreso.tvОбществоУкраинская энергетика оказалась на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - енергоексперт CSIS

Украинская энергетика оказалась на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - енергоексперт CSIS


фото: prostir
Ручное регулирование рынка и низкие цены на электроэнергию поставили энергетику Украины на грань банкротства

Об этом написал старший научный сотрудник программы энергетической безопасности и изменения климата Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу для KyivPost, передает РБК-Украина.

"Текущие кризисные условия низкого спроса, низкие цены и системные неплатежи ставят систему электроснабжения на грань банкротства. Неестественные регуляторные решения, в том числе прекращение разрешения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, только усилили опасную ситуацию", - написал Чоу.

Он также отметил, что сегодня цены на электроэнергию в Украине одни из самых низких в Европе. В частности, европейские промышленные потребители в среднем платят за электроэнергию в 1,5 раза больше, чем в Украине, а европейские домохозяйства - в 4 раза больше, чем украинские. Что, по мнению эксперта, катастрофически для украинской энергоотрасли.

"Для сектора, страдающего от десятилетий недостаточных инвестиций, это является рецептом катастрофы. В конечном счете, это политическое решение о том, строить современную энергетическую систему, основанную на конкурентном рынке, прозрачном регулировании и рыночном ценообразовании, или возвращаться к изношенному административному контролю, такому как обязательства за коммунальные услуги и предельные цены, с предполагаемым искажением рынка", - написал Чоу.

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Эксперт считает, что сейчас украинский президент стоит перед выбором: продолжать реформирование страны, в частности энергорынка, или же стать одним из переходных лидеров.

"Президент Владимир Зеленский может стать еще одним переходным лидером в долгом пути Украины к рыночной экономике или же он может стать трансформационным лидером и поборником структурных реформ", - написал Чоу.

  • Напомним, сейчас из-за избытка угля на складах в Украине, спрос на него существенно снизился, поэтому ряд крупных угледобывающих предприятий заявили о намерениях закрыть шахты. В частности, о таком намерении сообщил директор компании "ДТЭК" Рината Ахметова. Компания уже решила закрыть "Павлоградуголь", где работает около 30 тысяч человек.

 

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