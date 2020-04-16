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Espreso.tvОбществоУГКЦ передала львовский отель "Патриарший дом" для обсервации медиков, которые лечат от COVID-19

УГКЦ передала львовский отель "Патриарший дом" для обсервации медиков, которые лечат от COVID-19


фото: velychlviv.com
Отель в Патриаршем доме Украинской греко-католической церкви во Львове передали медикам, которые будут находиться в нем на обсервации

Об этом сообщает ресурс "Духовная величие Львова"

В среду, 15 апреля, здесь поселили первых 11 медиков 8-й клинической больницы Львова. Всего отель может принять 50 человек.

"Сегодня Патриарший дом во Львове, на улице Хуторивци, 35-б, поселил после недельного дежурства медиков из 8-й больницы. Они будут находиться на обсервации. Это медицинские сестры, врач, медицинские братья - всего 11 человек. Чувствуют себя хорошо, на сегодня все здоровы, довольны условиями проживания, а также средствами коммуникации, которые там есть", - рассказала руководитель Комиссии по делам пастырства здоровья Севастияна Карвацкая.

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