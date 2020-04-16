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Espreso.tvСпортUFC: Фергюсон и Гетжи отреагировали на предложение драться во время карантина

UFC: Фергюсон и Гетжи отреагировали на предложение драться во время карантина


фото: Getty Images
Американские бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон и Джастин Гетжи согласились провести поединок 9 мая

Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в twitter.

Оба бойца уже дали устное согласие на поединок на турнире UFC 249 (Абсолютного бойцовского чемпионата), который планируется провести 9 мая. По информации источника, оба бойца согласились провести бой даже в том случае, если турнир сорвется или будет перенесен на другую дату.

18 апреля должен был состояться турнир UFC 249 с центральным боем между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Однако, россиянин отказался от поединка из-за невозможности вылететь за пределы России. В результате Нурмагомедова заменил Гетжи.

Сейчас в США запрещены массовые собрания из-за пандемии коронавируса. Вероятно, шоу UFC 249 пройдет без зрителей.

  • Напомним, 10 апреля UFC был вынужден отменить бой между американскими бойцами смешанных единоборств Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи, который планировали провести 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса.
  • 15 апреля стало известно, что UFC собирается первым в мире восстановить международные соревнования после карантина и провести шоу 9 мая .
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