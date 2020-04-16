UFC: Фергюсон и Гетжи отреагировали на предложение драться во время карантина

16 апреля, 2020, 11:46

Американские бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон и Джастин Гетжи согласились провести поединок 9 мая

Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в twitter.

Оба бойца уже дали устное согласие на поединок на турнире UFC 249 (Абсолютного бойцовского чемпионата), который планируется провести 9 мая. По информации источника, оба бойца согласились провести бой даже в том случае, если турнир сорвется или будет перенесен на другую дату.

18 апреля должен был состояться турнир UFC 249 с центральным боем между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Однако, россиянин отказался от поединка из-за невозможности вылететь за пределы России. В результате Нурмагомедова заменил Гетжи.

Сейчас в США запрещены массовые собрания из-за пандемии коронавируса. Вероятно, шоу UFC 249 пройдет без зрителей.

Per Ali Abdelaziz ( @ AliAbdelaziz00 ), Justin Gaethje ( @Justin_Gaethje ) has verbally agreed to the interim title fight against Tony Ferguson , targeted for May 9 Both headliners are in, if the event goes off. - Brett Okamoto (@bokamotoESPN) April 15, 2020