У женской сборной Украины по биатлону появится новый тренер

16 апреля, 2020, 16:48

Юрай Санитра может стать тренером женской сборной Украины по биатлону

Об этом сообщает "Общественное. Спорт" в facebook.

Старший тренер мужской сборной Юрай Санитра будет работать с теми биатлонистками, у которых нет личного тренера. Речь идет о 4-5 биатлонистках сборной Украины, имена которых пока не называются.