У женской сборной Украины по биатлону появится новый тренер
16 апреля, 2020, 16:48
Юрай Санитра может стать тренером женской сборной Украины по биатлону
Об этом сообщает "Общественное. Спорт" в facebook.
Старший тренер мужской сборной Юрай Санитра будет работать с теми биатлонистками, у которых нет личного тренера. Речь идет о 4-5 биатлонистках сборной Украины, имена которых пока не называются.
Решение о назначении Санитры должен принять тренерский совет. Сейчас женскую сборную тренирует Валерий Лесников.
- 6 апреля украинская биатлонистка Юлия Джима показала, как в условиях карантина тренируется на лестничной клетке своего подъезда.
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