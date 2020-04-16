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Espreso.tvСпортУ женской сборной Украины по биатлону появится новый тренер

У женской сборной Украины по биатлону появится новый тренер


фото: sport.ua
Юрай Санитра может стать тренером женской сборной Украины по биатлону
Об этом сообщает "Общественное. Спорт" в facebook.
Старший тренер мужской сборной Юрай Санитра будет работать с теми биатлонистками, у которых нет личного тренера. Речь идет о 4-5 биатлонистках сборной Украины, имена которых пока не называются.

Решение о назначении Санитры должен принять тренерский совет. Сейчас женскую сборную тренирует Валерий Лесников.

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