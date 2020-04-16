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Espreso.tvОбществоУ Зеленского не могут выбрать между Коломойским и дефолтом, поэтому решили урезать парламентские права оппозиции, - Герасимов

У Зеленского не могут выбрать между Коломойским и дефолтом, поэтому решили урезать парламентские права оппозиции, - Герасимов


фото: eurosolidarity.org
У Зеленского должны сделать свой выбор между дефолтом и Коломойским. Именно это является ключевым вопросом для монобольшинства в парламенте

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов в комментарии журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Вообще сегодня ключевая задача и парламента, и руководства парламента, и ключевая задача профильного комитета - принятие в целом банковского закона. Потому что сегодня выбор Украины очень прост - между дефолтом и Игорем Коломойским. Наконец, власти надо этот выбор сделать окончательно", - сказал Герасимов .

"Что касается ситуации на сегодня, то выносятся изменения в регламент, которые "убивают" оппозицию. Именно за счет этого пытаются решить проблему банковского закона. При этом название этого закона "О злоупотреблении правами народных депутатов". Давайте посмотрим, а чьи правки, эти 16 тысяч? Это же представители "Слуги народа", это представители команды Зеленского - либо те, кто сейчас в его команде, либо те, кого он привел в парламент, но они сейчас не в его фракции. Здесь вопрос в другом - уважаемые коллеги, не переводите на парламент собственную политическую ответственность, разговаривайте со своими депутатами, чтобы они отозвали эти поправки. Или вы уже не контролируете собственную фракцию? " - добавил Герасимов.

Он отметил, что есть несколько процедурных норм, как наиболее быстро принять банковский закон.

"Мы разговаривали и со специалистами, и с юристами. У власти есть несколько процедурных норм, как наиболее быстро принять этот закон. Ключевой вопрос, который сегодня возникает, почему этот законопроект не был сразу принят в целом, хотя для этого были все возможности. А ответ очень прост - потому что между Игорем Коломойским и дефолтом, к сожалению, власть выбирает именно путь к дефолту. Зачем это нужно олигархам - это понятно, потому что они за бесценок скупят заводы и фабрики. Зачем это народу? Конечно, народу это не нужно, потому что это безработица, уменьшение пенсий и зарплат ", сказал Герасимов.

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