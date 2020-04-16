Таможня открыла данные об импорте и экспорте Украины по всем товарам

16 апреля, 2020, 11:34

Государственная таможенная служба Украины запустила онлайн-сервис, где собраны данные по торговой статистике Украины с 2018 года по 1 квартал 2020 года

Об этом сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Таможня открыла статистические данные по товарообороту: отныне объемы импорта и экспорта Украины с любой страной и по любому товару - по ссылке", - сообщил Нефедов.

Сейчас на портале доступны 9 модулей информации. В частности, там можно узнать данные о:

товарообороте за 2018 - I квартал 2020 г. с последующим обновлением: импорт, экспорт, сальдо;

объемах налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и с любой страной;

поступлениях в госбюджет от Таможни в разрезе: пошлина, акциз, НДС;

налоговой нагрузке на $1 по каждой позиции товаров (до 4-го знака кода УКТ ВЭД)

какие товары Украина импортирует и экспортирует в разрезе: регион, страна, страна-происхождения, таможня

рейтингах в виде ТОП-5 позиций товаров, которые Украина больше / меньше экспортирует / импортирует или ТОП-5 позиций товаров, по которым должны больше отрицательное / положительное торговое сальдо; ТОП-5 стран, которые оплатили больше / меньше пошлина при импорте товаров в Украину и тому подобное;

таможенной стоимости единицы товара (минимальная, средняя и максимальная) например автомобиля, ввезенного из любой страны, поступлениях от импорта за единицу товара и тому подобное.

В ГТС записали специальную видеоинструкцию , которая должна научить пользоваться порталом, а также планируют записывать дополнительные инструкции для каждого из информационных модулей.

"В связи с высоким интересом к данным и вероятно большим количеством одновременных заходов на сайт, возможны временные проблемы с доступом к сервису. Мы работаем над усилением серверных мощностей Гостаможслужбы ", - добавил Нефедов.