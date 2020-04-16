Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстрелах майдановцев
16 апреля, 2020, 21:08
Суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко
Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская в Facebook.
"Владимиру Косенко личное обязательство - выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы", - написала Закревская.
Бойцу "Омеги" не наденут электронный браслет.
Его подозревают в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова.
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