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Espreso.tvОбществоСуд отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстрелах майдановцев

Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в расстрелах майдановцев


фото: Facebook Закревської
Суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская в Facebook.

"Владимиру Косенко личное обязательство - выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы", - написала Закревская.

Бойцу "Омеги" не наденут электронный браслет.

Его подозревают в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова.

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