Сайты распространили фейк, что с 28 апреля украинцы не смогут платить за коммуналку онлайн. НБУ опроверг
Об этом НБУ сообщил на официальной фейсбук-странице.
"С 28 апреля 2020 г. устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Национального банка, не будет иметь существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств", - отметили в Нацбанке.
Как пояснил регулятор, обновленные требования закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", который вступает в силу 28 апреля, не распространяются на:
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оплату жилищно-коммунальных услуг;
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оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также на кредиты в сумме до 30 тыс. грн.
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переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы)
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все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
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снятие средств со своего счета.
"Национальный банк отмечает, что оплата коммунальных услуг является низкорисковой операцией в соответствии с проведенной Национальной оценкой рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов", - отметили в регулятора.
В НБУ также пояснили, что рекомендовали участникам рынка настроить системы для обеспечения сопровождения переводов денежных средств необходимой информацией, поскольку закон предусматривает два основных требования:
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осуществление идентификации и верификации плательщика;
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сопровождение перевода средств перечнем данных о плательщике и получателе.
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