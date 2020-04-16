Самый лучший бомбардир ЧМ-1994 нарушил карантин в Киеве и устроил скандал с полицией
Об этом сообщает программа "Контроллер" на телеканале "Украина" .
Съемочная группа проекта "Контроллер" вместе с патрульными застала Саленко на футбольном поле, где он проводил тренировки с любительской командой.
Саленко начал хамить полицейским и журналистам. На площадке присутствовали другие футболисты, которые пытались успокоить Саленко. В ответ они услышали, что бывший форвард "Динамо" намерено проучить систему.
Полицейские составили на Саленко протокол и выписали ему штраф за нарушение карантина.
50-летний Саленко начинал карьеру в российском "Зените". "Динамо" играл в 1989 - 1991 годах. Также выступал за испанские "Логроньес", "Валенсию", "Кордобу" и шотландский "Рейнджерс".
В 1994 году стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, когда забил в финальной части турнира 6 голов за сборную России.
- Напомним, 11 апреля украинский боксер Иван Редкач нарушил в США карантин и скрылся от полицейских , которые хотели его задержать.
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