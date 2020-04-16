Самый лучший бомбардир ЧМ-1994 нарушил карантин в Киеве и устроил скандал с полицией

16 апреля, 2020, 09:58

Самый лучший бомбардир чемпионата мира-1994 Олег Саленко устроил в Киеве тренировки любительской футбольной команды и устроил скандал с полицией

Об этом сообщает программа "Контроллер" на телеканале "Украина" .

Съемочная группа проекта "Контроллер" вместе с патрульными застала Саленко на футбольном поле, где он проводил тренировки с любительской командой.

Саленко начал хамить полицейским и журналистам. На площадке присутствовали другие футболисты, которые пытались успокоить Саленко. В ответ они услышали, что бывший форвард "Динамо" намерено проучить систему.

Полицейские составили на Саленко протокол и выписали ему штраф за нарушение карантина.

50-летний Саленко начинал карьеру в российском "Зените". "Динамо" играл в 1989 - 1991 годах. Также выступал за испанские "Логроньес", "Валенсию", "Кордобу" и шотландский "Рейнджерс".

В 1994 году стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, когда забил в финальной части турнира 6 голов за сборную России.