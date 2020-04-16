Садовый уверен, что карантин в Украине продлят

Об этом сообщает 24 канал .

"Карантин однозначно будет продлен до середины мая. В середине мая мы поймем, где мы есть. Конечно, может дать импульс Пасха в регионах, где не будут соблюдать карантин. Я думаю, что, возможно, до июня мы должны уже ослаблять (карантин, - 24 канал), но это зависит от того, как мы проживем следующие 2,5 недели, то есть они будут ключевыми", - отметил Садовый.

Он пояснил, что они вместе с Советом епископов, куда входят представители Православной церкви Украины и Московского партриархата, Украинской греко-католической и римско-католических церквей, а также евангелисты, разработали общие правила на время карантина.

"Со священниками приказной эффект не сработает, надо обсуждать эти вопросы", - подчеркнул мэр Львова.