Садовый уверен, что карантин в Украине продлят
Об этом сообщает 24 канал .
"Карантин однозначно будет продлен до середины мая. В середине мая мы поймем, где мы есть. Конечно, может дать импульс Пасха в регионах, где не будут соблюдать карантин. Я думаю, что, возможно, до июня мы должны уже ослаблять (карантин, - 24 канал), но это зависит от того, как мы проживем следующие 2,5 недели, то есть они будут ключевыми", - отметил Садовый.
Он пояснил, что они вместе с Советом епископов, куда входят представители Православной церкви Украины и Московского партриархата, Украинской греко-католической и римско-католических церквей, а также евангелисты, разработали общие правила на время карантина.
"Со священниками приказной эффект не сработает, надо обсуждать эти вопросы", - подчеркнул мэр Львова.
Также добавил, что поминальные дни в Киеве на кладбищах будут проводить после карантина.
"Мы кладбище не станем закрывать? Должно быть сознание людей. Мы разъясняем людям, отцы четко сказали, что они не пойдут, значит все должно быть хорошо", - добавил Садовый.
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