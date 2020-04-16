С конца апреля украинцы смогут открывать счета в банках отдаленно
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станут лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов", - пояснил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
Сообщается, что банки смогут самостоятельно выбирать необходимую им модель в соответствии с собственными желаниями, возможностями доработки программных комплексов и соответствующей оценкой рисков такой деятельности.
У банков будет возможность выбрать для себя или полноценные модели удаленной идентификации и верификации, или упрощенные.
Также Национальный банк работает над внедрением нормами регулирования по вопросам идентификации и верификации для небанковского финансового рынка.
Сейчас уже проведен ряд встреч с представителями платежных систем, операторами мобильной связи, другими небанковскими финансовыми учреждениями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-