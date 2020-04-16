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Espreso.tvОбществоС конца апреля украинцы смогут открывать счета в банках отдаленно

С конца апреля украинцы смогут открывать счета в банках отдаленно


фото: interfax
С 28 апреля Национальный банк позволит открывать счета в банках без физического присутствия - через видеосвязь, BankID или электронную подпись

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станут лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов", - пояснил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Сообщается, что банки смогут самостоятельно выбирать необходимую им модель в соответствии с собственными желаниями, возможностями доработки программных комплексов и соответствующей оценкой рисков такой деятельности.

У банков будет возможность выбрать для себя или полноценные модели удаленной идентификации и верификации, или упрощенные.

Также Национальный банк работает над внедрением нормами регулирования по вопросам идентификации и верификации для небанковского финансового рынка.

Сейчас уже проведен ряд встреч с представителями платежных систем, операторами мобильной связи, другими небанковскими финансовыми учреждениями.

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