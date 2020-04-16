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Espreso.tvОбществоРоссияне в Донбассе трижды обстреляли Объединенные силы, но потеряли двух боевиков

Россияне в Донбассе трижды обстреляли Объединенные силы, но потеряли двух боевиков

В среду, 15 апреля, российские оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи города Попасная из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, около села Крымское - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие ответили врагу на обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил рядом с селом Водяное из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

15 апреля потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

Однако, по данным разведки, 15 апреля подразделения Объединенных сил огнем ранили двух российских боевиков.

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