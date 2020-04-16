Решение суда необоснованно и незаконно, - адвокат Чорновол о домашнем аресте

Об этом Кузина рассказала в программе "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"Я считаю это решение незаконным, необоснованным. Надо понимать, что квалификации за умышленное убийство здесь не должно быть. Статья 115 предусматривает прямой умысел именно на лишение жизни человека. Здесь этого быть не может. Если что-то и может быть, то только такое, что подпадает под действие специального закона, но в любом случае Татьяна Николаевна заявляет о том, что никакой связи между ее действиями, ее участием в массовых мирных акциях, протестах или не очень мирных, но это уже другое, ее действия не связаны со смертью человека. Мы подчеркиваем, что есть проблемы с автоматическим распределением. Возможно, вмешательство в это распределение или, как минимум подбор судей, учитывая график дежурства", - сказала адвокат.

Она отметила, что сроки досудебного расследования заканчиваются 24 апреля. Также Кузина добавила, что, возможно, следователи сообщили лицо о подозрении не в том уголовном производстве.

"И также незаконно зашли в помещение на обыск. В целом подозрение - необоснованно. Сначала заседание шло вроде процессуально правильно, но все же было принято такое решение, которое было заранее подготовлено, по моему мнению", - добавила Кузина.

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