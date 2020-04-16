Решение суда необоснованно и незаконно, - адвокат Чорновол о домашнем аресте
Об этом Кузина рассказала в программе "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.
"Я считаю это решение незаконным, необоснованным. Надо понимать, что квалификации за умышленное убийство здесь не должно быть. Статья 115 предусматривает прямой умысел именно на лишение жизни человека. Здесь этого быть не может. Если что-то и может быть, то только такое, что подпадает под действие специального закона, но в любом случае Татьяна Николаевна заявляет о том, что никакой связи между ее действиями, ее участием в массовых мирных акциях, протестах или не очень мирных, но это уже другое, ее действия не связаны со смертью человека. Мы подчеркиваем, что есть проблемы с автоматическим распределением. Возможно, вмешательство в это распределение или, как минимум подбор судей, учитывая график дежурства", - сказала адвокат.
Она отметила, что сроки досудебного расследования заканчиваются 24 апреля. Также Кузина добавила, что, возможно, следователи сообщили лицо о подозрении не в том уголовном производстве.
"И также незаконно зашли в помещение на обыск. В целом подозрение - необоснованно. Сначала заседание шло вроде процессуально правильно, но все же было принято такое решение, которое было заранее подготовлено, по моему мнению", - добавила Кузина.
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- Напомним, 10 апреля екснардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Чорновол назвала следственного судью в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - экс-замглавы Администрации президента во времена Виктора Януковича.
- В Государственном бюро расследований отрицают слова экс-нардепа Татьяны Чорновол о 8 уголовных статей, которые ей инкриминируют.
- Чорновол, которой сообщили о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов", отказали в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка.
- 16 апреля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Чорновол опубликовала решение Печерского райсуда Киева, где ей избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.
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