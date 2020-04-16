Рада приняла законопроект, который уполномочил правительство определять центры ОТГ

16 апреля, 2020, 15:34

Парламент одобрил во втором чтении законопроект №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине"

Об этом передает Еспресо.TV .

За проголосовали 264 депутата.

Документом предусматривается ввести понятие административного центра территориальной громады и территории территориальной громады.

Актом предусмотрено, что до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных громад и утверждение территорий территориальных громад осуществляет Кабмин.

"Решение Кабинета министров об определении административных центров территориальных громад и утверждение территорий территориальных громад подается в Центральную избирательную комиссию для принятия ею решения о назначении первых местных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и сельских, поселковых, городских председателей соответствующих территориальных громад", - указано в тексте закона.

Предполагается, что админцентром ОТГ определяется населенный пункт (село, поселок, город), имеющий развитую инфраструктуру и, как правило, расположенный ближе к географическому центру территории тергромад , и в котором размещается представительский орган местного самоуправления этой громады.

"Установить, что определение административных центров территориальных громад и утверждение территорий территориальных громад осуществляется на основе утвержденных Кабинетом министров Украины перспективных планов формирования территорий громад Автономной Республики Крым, областей", - отмечается в документе.

Также прописано, что в 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей территориальных громад, территории которых утверждены КМУ на основании этого закона, проводятся одновременно с очередными местными выборами 2020 года.

"Кабинету министров в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о ликвидации и образовании районов", - говорится в тексте.