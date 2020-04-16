"Интер" может бесплатно получить чемпиона мира по футболу
16 апреля, 2020, 15:17
Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может бесплатно перейти в миланский "Интер"
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Итальянцы хотели приобрести 33-летнего Жиру еще в январе, а теперь намерены подписать исполнителя бесплатно, поскольку контракт француза завершается этим летом.
По информации источника, Оливье Жиру готов перейти в "Интер" даже со снижением зарплаты, если ему предложат 3-летний контракт. В трансфере форварда заинтересован Антонио Конте.
В текущем сезоне Оливье Жиру провел 13 матчей и забил 3 мяча. В 2018 году в составе сборной Франции нападающий стал чемпионом мира.
- 15 апреля стало известно, что "Челси" решил выставить на трансфер француза Н'гола Канте.
- Напомним, 9 апреля "Барселона" отказалась от возможности бесплатно получить полузащитника "Челси" Виллиана, который летом станет свободным агентом.
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