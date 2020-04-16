"Интер" может бесплатно получить чемпиона мира по футболу

16 апреля, 2020, 15:17

Французский нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру может бесплатно перейти в миланский "Интер"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянцы хотели приобрести 33-летнего Жиру еще в январе, а теперь намерены подписать исполнителя бесплатно, поскольку контракт француза завершается этим летом.

По информации источника, Оливье Жиру готов перейти в "Интер" даже со снижением зарплаты, если ему предложат 3-летний контракт. В трансфере форварда заинтересован Антонио Конте.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел 13 матчей и забил 3 мяча. В 2018 году в составе сборной Франции нападающий стал чемпионом мира.